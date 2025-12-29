Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
перерыв
Рома
3
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
30.12
Бернли
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.29
П2
1.64
Футбол. Англия
30.12
Челси
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.54
П2
5.70
Футбол. Англия
30.12
Ноттингем Форест
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.35
П2
3.67
Футбол. Англия
30.12
Вест Хэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.18
X
3.61
П2
2.25
Футбол. Англия
30.12
Арсенал
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.77
П2
7.50

Аморим о Бруну: «Он приходит на тренировки, даже когда лечится. Не знаю, хочет ли он получить мою работу или нет, но этот парень — лидер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал ситуацию с капитаном команды Бруну Фернандешем.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что португальский полузащитник может пропустить около месяца из-за повреждения мягких тканей.

«Бруну уже говорит, что ему нужно тренироваться. Но мы не знаем. Нет никаких шансов, что он сыграет против “Вулверхэмптона”, никаких шансов. Можете так и написать.

Он не из тех, кто молчит, когда не играет. Он всегда говорит. Поэтому он и капитан. Иногда мы видим в его исполнении что-то плохое, например, то, как двигаются его руки, но в нем есть и много хорошего.

Каждый раз, когда он восстанавливается, он приходит на тренировку посмотреть, как тренируются другие парни. Так что он делает много такого, чего вы не видите. Он всегда был отличным лидером.

Он приходит на тренировки, даже когда лечится. Я не знаю, хочет ли он получить мою работу или нет! Но он лидер. Этот парень — лидер", — сказал Аморим.