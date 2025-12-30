Лапорту, Юсте и двоих экс-директоров «Барсы» подозревают в мошенничестве, их вызвали в суд. Заявительница инвестировала в их компании 104 000 евро и вернула только 12 500

Как сообщает As со ссылкой на EFE, суд удовлетворил иск в отношении президента «Барселоны» Лапорты, вице-президента клуба Рафы Юсте и бывших директоров «блауграны» Хавьера Салы и Мартина и Жоана Оливера — все они были связаны с компанией Core Store, базирующейся в Испании, и CSSB Limited, базирующейся в Гонконге. Их вызвали для дачи показаний в качестве подозреваемых в мошенничестве.
Согласно материалам дела, в 2016 году истица инвестировала 50 000 евро в Core Store, чей стратегический план заключался в том, чтобы вывести клуб «Реус Депортиу» из четвертого дивизиона испанского футбола во второй. Процентная ставка составляла 6%.
Женщина также вложила 54 000 евро в акции компании CSSB Limited, целью которой было создание в Китае футбольной академии, вдохновленной «Ла Масией» — академией «Барселоны».
Помимо хорошей прибыльности, инвесторов привлекали перспективой создания «общественной и профессиональной репутации» — их обещали сделать «широко признанными и авторитетными фигурами в сфере спорта и бизнеса».
Из инвестированных 104 000 евро пострадавшей удалось вернуть только 12 500 евро в августе 2024 года после нескольких претензий в связи с неоднократными нарушениями контрактов обеими компаниями.
Узнав из документального фильма «Лапортагейт — Дело “Реуса” 2», что другие люди делали аналогичные неудачные инвестиции в Core Store и CSSB Limited, женщина решила связаться с адвокатом Пепе Ориолой, который представляет интересы других пострадавших.
Это третий иск в отношении Лапорты, касающийся его связей с этими компаниями.
Лапорта и Оливер были указаны в качестве менеджеров Core Store. Последний также занимал должность гендиректора «Реус Депортиу» до ликвидации клуба.