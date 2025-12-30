Хавбек «Леванте U19» Нургали: «Надоело, что Казахстан никто не признает. Говорят: “Это что за страна такая?” Даже в Испании меня называют китайцем»

— Какая ваша самая большая мечта, связанная со сборной Казахстана?
— Поднять уровень отечественного футбола. Надоело, что Казахстан никто не признает. Даже в Испании меня называют китайцем, поэтому хочу, чтобы о нас знали. Мечтаю о выходе в плей-офф чемпионата мира или Европы. Будем реалистами: пока о трофее речи не идет, но нужно делать все, что в наших силах.
— Ощутили проявление расизма в Испании?
— Да. Когда говоришь, что ты из Казахстана, тебе отвечают: «Это что за страна такая?» Но мне все равно на оскорбления, и я не держу обид — просто занимаюсь своим делом, — сказал Нургали.