Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.36
X
4.30
П2
1.64
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.58
П2
5.80
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.34
П2
3.65
Футбол. Англия
22:30
Вест Хэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.61
П2
2.27
Футбол. Англия
23:15
Арсенал
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.74
П2
7.45
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Дженоа
1
П1
X
П2

Хавбек «Леванте U19» Нургали: «Надоело, что Казахстан никто не признает. Говорят: “Это что за страна такая?” Даже в Испании меня называют китайцем»

Полузащитник «Леванте U19» и молодежной сборной Казахстана Алдияр Нургали высказался о том, как его родную страну воспринимают за рубежом.

— Какая ваша самая большая мечта, связанная со сборной Казахстана?

— Поднять уровень отечественного футбола. Надоело, что Казахстан никто не признает. Даже в Испании меня называют китайцем, поэтому хочу, чтобы о нас знали. Мечтаю о выходе в плей-офф чемпионата мира или Европы. Будем реалистами: пока о трофее речи не идет, но нужно делать все, что в наших силах.

— Ощутили проявление расизма в Испании?

— Да. Когда говоришь, что ты из Казахстана, тебе отвечают: «Это что за страна такая?» Но мне все равно на оскорбления, и я не держу обид — просто занимаюсь своим делом, — сказал Нургали.