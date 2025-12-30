Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.36
X
4.30
П2
1.64
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.58
П2
5.80
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.34
П2
3.65
Футбол. Англия
22:30
Вест Хэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.61
П2
2.27
Футбол. Англия
23:15
Арсенал
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.74
П2
7.45
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Дженоа
1
П1
X
П2

Ловчев назвал Карпина слабым тренером: «Он ничего не доказал. Он вырос, но в “Динамо” у него не получилось. Почему вы ждали, что он сделает команду чемпионом?»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что считает Валерия Карпина слабым тренером.

В ноябре Карпин покинул пост главного тренера «Динамо», который занимал с лета этого года.

— А почему вы ждали от него, что он сейчас сделает команду чемпионом? Где-то чего-то было сделано до этого так, что он куда ни приходил, они чемпионами становились? Было такое?

— Если он тренер сборной России, значит, это лучший российский тренер, нет?

— Я был тренером сборной России по мини-футболу, но себя лучшим тренером мини-футбола вообще не считаю. Я вообще никакой не тренер.

— Иными словами, Карпин — такой же слабый тренер, как и Ловчев?

— Да. Такой же слабый. Он ничего не доказал. Ребята, он вырос как тренер, без сомнений, и я об этом говорил. Но он пришел туда, и у него не получилось, бывает такое, — сказал Ловчев в эфире «Матч ТВ».

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше