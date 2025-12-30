Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.36
X
4.30
П2
1.64
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.58
П2
5.80
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.34
П2
3.65
Футбол. Англия
22:30
Вест Хэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.61
П2
2.27
Футбол. Англия
23:15
Арсенал
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.74
П2
7.45
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Дженоа
1
П1
X
П2

Экс-тренер «Спортинга» Пезейру о Рафинье: «Он более разносторонний игрок, чем Дембеле: Он вносит вклад в создание моментов и очень полезно играет в обороне»

Бывший тренер «Спортинга» Жозе Пезейру оценил игру вингера «Барселоны» Рафниьи Диаса.

Пезейру работал с Рафиньей в португальском клубе.

«Когда мы работали с ним, он уже демонстрировал огромный талант, который ему удалось развить позже в Англии. И когда он перешел в “Барселону”, я сказал, что он выдающийся игрок и что его ждет триумф в “Барсе”. Я даже сказал тогда, что он более разносторонний, чем Дембеле, более стабильный в различных фазах и моментах игры, как в атаке, так и в обороне.

Рафинья был и остается более разносторонним игроком. Его игра стабильна в разные периоды матча. Он вносит вклад в создание и реализацию моментов, а также демонстрирует очень полезную игру в обороне", — сказал Пезейру в интервью Erem News.