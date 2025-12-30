Экс-тренер «Спортинга» Пезейру о Рафинье: «Он более разносторонний игрок, чем Дембеле: Он вносит вклад в создание моментов и очень полезно играет в обороне»

«Когда мы работали с ним, он уже демонстрировал огромный талант, который ему удалось развить позже в Англии. И когда он перешел в “Барселону”, я сказал, что он выдающийся игрок и что его ждет триумф в “Барсе”. Я даже сказал тогда, что он более разносторонний, чем Дембеле, более стабильный в различных фазах и моментах игры, как в атаке, так и в обороне.