Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.32
П2
1.64
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.61
П2
5.90
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.34
П2
3.65
Футбол. Англия
22:30
Вест Хэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.65
П2
2.20
Футбол. Англия
23:15
Арсенал
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.75
П2
7.26
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Дженоа
1
П1
X
П2

Станислав Черчесов: «Смотрел контрольный матч в Австрии и не мог понять, почему такие классные ощущения. К концу понял — ВАР нет»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал об ощущениях просмотра матча без ВАР.

Источник: Спортс"

— Куда сами ездили в этом году, что смотрели воочию?

— Помимо финала Лиги чемпионов, недавно посетил проходной вроде бы для «Милана» матч в Серии А«с “Сассуоло”. 72 тысячи на “Сан-Сиро”!

После игры беседовал со спортивным директором миланцев Игли Таре, обменялись мнениями, сверили европейские часы, как говорится. Всегда есть нюансы, в которых стоит лишний раз утвердиться, чтобы держать руку на пульсе.

Вообще каждый год куда-то езжу. Смотрел еще на днях контрольный матч в Австрии. И не могу понять, почему такие классные ощущения. К концу понял — ВАР нет. И выиграла лучшая команда.

В завершении нашего предновогоднего интервью хочу поздравить всех с наступающими праздниками, пожелать всего наилучшего. Болельщикам «Ахмата» — отдельный привет! — сказал Станислав Черчесов.