Станислав Черчесов: «Смотрел контрольный матч в Австрии и не мог понять, почему такие классные ощущения. К концу понял — ВАР нет»

— Куда сами ездили в этом году, что смотрели воочию?
— Помимо финала Лиги чемпионов, недавно посетил проходной вроде бы для «Милана» матч в Серии А«с “Сассуоло”. 72 тысячи на “Сан-Сиро”!
После игры беседовал со спортивным директором миланцев Игли Таре, обменялись мнениями, сверили европейские часы, как говорится. Всегда есть нюансы, в которых стоит лишний раз утвердиться, чтобы держать руку на пульсе.
Вообще каждый год куда-то езжу. Смотрел еще на днях контрольный матч в Австрии. И не могу понять, почему такие классные ощущения. К концу понял — ВАР нет. И выиграла лучшая команда.
В завершении нашего предновогоднего интервью хочу поздравить всех с наступающими праздниками, пожелать всего наилучшего. Болельщикам «Ахмата» — отдельный привет! — сказал Станислав Черчесов.