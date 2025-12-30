Маттеус о Виртце: «Переход в АПЛ оказал влияние на него. Речь не только о стоимости, но и об ожиданиях. “Ливерпуль” успешно выступил в прошлом сезоне — непросто присоединиться к&nbs

Немец забил мяч в ворота «Вулверхэмптона» (2:1).
«Меня не удивило, что Виртцу может понадобиться больше времени для адаптации в “Ливерпуле”. Всего несколько месяцев назад он еще жил и играл на родине, где мог постепенно развиваться в защищенной среде.
Такое большое изменение, как переход в АПЛ, оказало влияние на него. Я говорю не только высокую трансферную стоимость, но и растущие ожидания и усиливающееся давление, связанное с необходимостью добиться успеха.
В такой ситуации личные показатели очень важны. Но это работает только в том случае, если команда тоже находится на победной полосе. В последнее время такой полосы не было.
К тому же «Ливерпуль» был очень успешен в прошлом сезоне. Присоединиться к такой команде непросто.
Совсем другое дело, когда я перешел в «Интер», который ничего не выигрывал несколько лет. Там были другие ожидания", — сказал Лотар Маттеус.