«Ноттингем» запросил переговоры арбитров ВАР по матчу с «Ман Сити». Клуб недоволен решениями Джонса и может подать жалобу

Клуб недоволен решениями главного арбитра Роба Джонса и рассматривает возможность подачи официальной жалобы.
«Ноттингем» обратился в Профессиональную ассоциацию судей матчей (PGMOL) с просьбой прослушать разговоры между судьями на поле и командой видеопомощников арбитра.
Главный тренер команды Шон Дайч считает, что победный гол Райана Шерки на 83-й минуте должен был быть отменен из-за фола на Моргане Гиббс-Уайте, а также Джонс должен был показать защитнику «Ман Сити» Рубену Диашу вторую желтую карточку после перерыва.