«Ноттингем» запросил переговоры арбитров ВАР по матчу с «Ман Сити». Клуб недоволен решениями Джонса и может подать жалобу

Главный тренер команды Шон Дайч считает, что победный гол Райана Шерки на 83-й минуте должен был быть отменен из-за фола на Моргане Гиббс-Уайте, а также Джонс должен был показать защитнику «Ман Сити» Рубену Диашу вторую желтую карточку после перерыва.