Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.32
П2
1.64
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.66
П2
5.90
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.34
П2
3.65
Футбол. Англия
22:30
Вест Хэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.65
П2
2.20
Футбол. Англия
23:15
Арсенал
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.75
П2
7.19
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Дженоа
1
П1
X
П2

«Ноттингем» запросил переговоры арбитров ВАР по матчу с «Ман Сити». Клуб недоволен решениями Джонса и может подать жалобу

«Ноттингем Форест» запросил переговоры арбитров на ВАР после матча АПЛ против «Манчестер Сити» (1:2), который прошел 27 декабря.

Источник: Спортс"

Клуб недоволен решениями главного арбитра Роба Джонса и рассматривает возможность подачи официальной жалобы.

«Ноттингем» обратился в Профессиональную ассоциацию судей матчей (PGMOL) с просьбой прослушать разговоры между судьями на поле и командой видеопомощников арбитра.

Главный тренер команды Шон Дайч считает, что победный гол Райана Шерки на 83-й минуте должен был быть отменен из-за фола на Моргане Гиббс-Уайте, а также Джонс должен был показать защитнику «Ман Сити» Рубену Диашу вторую желтую карточку после перерыва.