Миятович о Браиме: «500 минут за “Реал” — это как 2000 за другой клуб. Игровое время в “Мадриде” намного ценнее»

В этом сезоне хавбек проводит на поле в среднем 26 минут в Ла Лиге. В его активе две передачи в 12 матчах.
"Для такого футболиста нормально играть более важную роль в национальной сборной, чем в клубе.
500 минут за «Реал» — это как 2000 за любой другой клуб. Игровое время в «Реале» намного ценнее, нежели чем быть постоянным игроком основного состава в другом клубе.
У сборной 15 матчей в год, а у клуба — 60. Это нельзя сравнивать Если он играет 90 минут в сборной, а 30 в клубе, то в чем проблема? Все хотят играть больше, но не все могут, и мы должны это понимать.
Многие игроки, которые регулярно выходят в стартовом составе своих клубов, без колебаний поменялись бы с ним местами.
В «Реал» очень сложно попасть, а уйти очень легко. Но ты осознаешь это только тогда, когда уйдешь", — сказал Предраг Миятович.