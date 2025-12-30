Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.41
X
4.32
П2
1.64
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.66
П2
5.90
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.34
П2
3.65
Футбол. Англия
22:30
Вест Хэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.28
X
3.65
П2
2.20
Футбол. Англия
23:15
Арсенал
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.75
П2
7.19
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Дженоа
1
П1
X
П2

Миятович о Браиме: «500 минут за “Реал” — это как 2000 за другой клуб. Игровое время в “Мадриде” намного ценнее»

Бывший футболист «Реала» Предраг Миятович поделился мнением относительного игрового времени Браима Диаса в мадридском клубе.

Источник: Спортс"

В этом сезоне хавбек проводит на поле в среднем 26 минут в Ла Лиге. В его активе две передачи в 12 матчах.

"Для такого футболиста нормально играть более важную роль в национальной сборной, чем в клубе.

500 минут за «Реал» — это как 2000 за любой другой клуб. Игровое время в «Реале» намного ценнее, нежели чем быть постоянным игроком основного состава в другом клубе.

У сборной 15 матчей в год, а у клуба — 60. Это нельзя сравнивать Если он играет 90 минут в сборной, а 30 в клубе, то в чем проблема? Все хотят играть больше, но не все могут, и мы должны это понимать.

Многие игроки, которые регулярно выходят в стартовом составе своих клубов, без колебаний поменялись бы с ним местами.

В «Реал» очень сложно попасть, а уйти очень легко. Но ты осознаешь это только тогда, когда уйдешь", — сказал Предраг Миятович.