Эмери перед «Арсеналом»: «Самый серьезный тест для “Астон Виллы”. “Канониры” — фавориты на победу в АПЛ. Мы должны быть скромными и уверенными в себе»

«Думаю, что “Арсенал” — это фаворит на победу в АПЛ. Посмотрите на то, как они выстроили команду, как они развиваются, как количественно прибавляется их состав. Кроме того, некоторые футболисты возвращаются после травм — например, Кай Хавертц и Габриэл Жезус.
У нас хватает футболистов, а также тактической, индивидуальной и психологической подготовки, чтобы попытаться противостоять «Арсеналу». Но, конечно, это самый большой тест для нас.
«Манчестер Сити» тоже показывает фантастическую игру, и мы должны гордиться всем, что делаем, отставая от «Манчестер Сити» всего на одно очко, от «Арсенала» — на три балла, и тем, как мы играем.
Но мы должны быть скромными, уверенными в себе и амбициозными", — сказал Унаи Эмери.