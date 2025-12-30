Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.37
X
4.34
П2
1.64
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.59
П2
6.00
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.34
П2
3.65
Футбол. Англия
22:30
Вест Хэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.67
П2
2.20
Футбол. Англия
23:15
Арсенал
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.75
П2
7.19
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Дженоа
1
П1
X
П2

Эмери перед «Арсеналом»: «Самый серьезный тест для “Астон Виллы”. “Канониры” — фавориты на победу в АПЛ. Мы должны быть скромными и уверенными в себе»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери поделился мыслями в преддверии матча АПЛ против «Арсенала».

Источник: Спортс"

«Думаю, что “Арсенал” — это фаворит на победу в АПЛ. Посмотрите на то, как они выстроили команду, как они развиваются, как количественно прибавляется их состав. Кроме того, некоторые футболисты возвращаются после травм — например, Кай Хавертц и Габриэл Жезус.

У нас хватает футболистов, а также тактической, индивидуальной и психологической подготовки, чтобы попытаться противостоять «Арсеналу». Но, конечно, это самый большой тест для нас.

«Манчестер Сити» тоже показывает фантастическую игру, и мы должны гордиться всем, что делаем, отставая от «Манчестер Сити» всего на одно очко, от «Арсенала» — на три балла, и тем, как мы играем.

Но мы должны быть скромными, уверенными в себе и амбициозными", — сказал Унаи Эмери.