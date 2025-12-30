Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.62
X
4.36
П2
1.64
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.69
П2
6.00
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.34
П2
3.65
Футбол. Англия
22:30
Вест Хэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.36
X
3.66
П2
2.20
Футбол. Англия
23:15
Арсенал
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.77
П2
7.28
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Дженоа
1
П1
X
П2

Наумов о Воробьеве в «Зените»: «Всегда предостерегаю русских игроков от перехода туда. Если хочет стать чемпионом, сидя на лавке, и заработать немножко больше денег, то надо переходить»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что форварду Дмитрию Воробьеву не стоит переходить в «Зенит».

Источник: Спортс"

«После ухода Лусиано Гонду “Зенит” может приобрести Воробьева. Но надо ли это ему? Я всегда предостерегаю русских футболистов от перехода в “Зенит”. Воробьев там сядет на лавку. Ему надо постоянно быть в игре, чтобы не потерять тонус, тогда его карьера закончится.

Ему не надо туда переходить. Он будет футболистом скамейки, а играть все равно будут бразильцы. Если Воробьев хочет стать чемпионом, сидя на лавке, и заработать немножко больше денег, то ему надо переходить в «Зенит».

Но если ты хочешь играть в футбол и показывать мастерство, то надо оставаться в «Локомотиве», — сказал Наумов.