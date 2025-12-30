Наумов о Воробьеве в «Зените»: «Всегда предостерегаю русских игроков от перехода туда. Если хочет стать чемпионом, сидя на лавке, и заработать немножко больше денег, то надо переходить»

«После ухода Лусиано Гонду “Зенит” может приобрести Воробьева. Но надо ли это ему? Я всегда предостерегаю русских футболистов от перехода в “Зенит”. Воробьев там сядет на лавку. Ему надо постоянно быть в игре, чтобы не потерять тонус, тогда его карьера закончится.
Ему не надо туда переходить. Он будет футболистом скамейки, а играть все равно будут бразильцы. Если Воробьев хочет стать чемпионом, сидя на лавке, и заработать немножко больше денег, то ему надо переходить в «Зенит».
Но если ты хочешь играть в футбол и показывать мастерство, то надо оставаться в «Локомотиве», — сказал Наумов.