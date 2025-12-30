Корнеев о сборной России в 2025 году: «По цифрам все окей. Но вызывается слишком много игроков, статус размыт. На каждую игру новый капитан — непонятная история»

Сборная России провела в общей сложности 10 товарищеских матчей — 6 побед, 3 ничьи и 1 поражение. Соперниками россиян были сборные Гренады (5:0), Замбии (5:0), Нигерии (1:1), Белоруссии (4:1), Иордании (0:0), Катара (4:1), Ирана (2:1), Боливии (3:0), Перу (1:1) и Чили (0:2).
"Если брать результат за год, то по цифрам все окей. Но, на мой взгляд, слишком много игроков, которые получают вызов в сборную. Статус игрока национальной команды размыт.
Туда может каждый залететь. Плюс мы не знаем стартовый состав. Еще мне непонятна история, когда у нас каждую игру новый капитан", — сказал Корнеев.
