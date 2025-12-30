Ричмонд
Вингер «Зенита» Шилов о сравнениях с Аршавиным: «Сходств вообще нет, мне кажется. Люди их видят — хотят второго Аршавина. Он меня может подколоть: “Не забил — все, сдулся”

17-летний вингер «Зенита» Вадим Шилов не считает себя похожим на Андрея Аршавина.

Источник: Спортс"

«С Аршавиным у нас хорошие отношения. Может подколоть, сказать: “Не забил — все, сдулся” (улыбается). Где-то подсказывает на тренировках, на поле. Особого отношения ко мне нет. Но я бы и не хотел такого. Я хочу, чтобы ко мне относились так же, как ко всем.

Мне кажется, у меня вообще нет сходств с Андреем Сергеевичем. Люди их видят, потому что хотят, чтобы появился второй Аршавин.

Мне кажется, так будет всегда. Поэтому я не воспринимаю это всерьез", — сказал Шилов.

17-летний Шилов прооперирован после разрыва «крестов». Вингер «Зенита» пропустит около 6 месяцев.