Вингер «Зенита» Шилов о сравнениях с Аршавиным: «Сходств вообще нет, мне кажется. Люди их видят — хотят второго Аршавина. Он меня может подколоть: “Не забил — все, сдулся”

«С Аршавиным у нас хорошие отношения. Может подколоть, сказать: “Не забил — все, сдулся” (улыбается). Где-то подсказывает на тренировках, на поле. Особого отношения ко мне нет. Но я бы и не хотел такого. Я хочу, чтобы ко мне относились так же, как ко всем.
Мне кажется, у меня вообще нет сходств с Андреем Сергеевичем. Люди их видят, потому что хотят, чтобы появился второй Аршавин.
Мне кажется, так будет всегда. Поэтому я не воспринимаю это всерьез", — сказал Шилов.
17-летний Шилов прооперирован после разрыва «крестов». Вингер «Зенита» пропустит около 6 месяцев.