Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.58
X
4.33
П2
1.64
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.83
П2
5.74
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.33
П2
3.70
Футбол. Англия
22:30
Вест Хэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.36
X
3.70
П2
2.20
Футбол. Англия
23:15
Арсенал
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.91
П2
7.60
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Дженоа
1
П1
X
П2

Глава «Динамо» Ивлев об уходе Карпина: «Получал от болельщиков фидбэк, что нужно смотреть на новые рубежи с новыми ресурсами. Валерий Георгиевич вкладывал душу, но решение было понятным»

Председатель совета директоров московского «Динамо» Александр Ивлев высказался об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды.

23 декабря клуб утвердил Ролана Гусева главным тренером до конца сезона. После ухода Карпина он был в статусе «и.о.».

— Ролан Гусев стал исполняющим обязанности главного тренера после ухода Валерия Карпина. Как вы тогда видели эту ситуацию? Насколько этот уход был неожиданным?

— Для меня уход Карпина действительно был довольно неожиданным. Но давайте будем откровенны, по результатам команды, по месту в турнирной таблице мы видели, что цели, которые мы поставили в начале сезона, не выполняются, а команда не показывает тот футбол, который радовал бы и болельщиков, и руководство клуба.

Я очень внимательно смотрю на то, какие комментарии оставляют болельщики «Динамо» в различных чатах и телеграм-каналах. Часто хожу на футбол, практически всегда бываю на домашних матчах, общаюсь с болельщиками, меня можно увидеть на трибунах в различных зонах нашего стадиона. Получал фидбэк о том, что, возможно, нужно смотреть на новые рубежи с помощью новых ресурсов.

Валерий Георгиевич сделал все, что мог, как профессионал, как тренер. Он действительно вкладывал душу в работу. Но он принял решение уйти, и оно было понятным по крайней мере для меня. Дальше мы уже пошли тем путем, о котором вы знаете, — сказал Ивлев.

