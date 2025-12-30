Глава «Динамо» Ивлев об уходе Карпина: «Получал от болельщиков фидбэк, что нужно смотреть на новые рубежи с новыми ресурсами. Валерий Георгиевич вкладывал душу, но решение было понятным»

— Для меня уход Карпина действительно был довольно неожиданным. Но давайте будем откровенны, по результатам команды, по месту в турнирной таблице мы видели, что цели, которые мы поставили в начале сезона, не выполняются, а команда не показывает тот футбол, который радовал бы и болельщиков, и руководство клуба.