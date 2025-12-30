Андрей Аршавин: «Сейчас на ЧМ попадают все кому не лень, поэтому сборная России сразу попадет туда или на Евро. На ЧМ‑2026 не успеют, на ЧЕ‑2028 — может быть»

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике станет первым, в котором примут участие 48 команд. С 1998 по 2022 годы на турнир в финальную часть отбирались 32 команды.
"Сейчас на чемпионат мира попадают все кому не лень, поэтому наша сборная сразу попадет на чемпионат мира или Европы.
На ЧМ‑2026 не успеют, а на ЧЕ‑2028 — может быть«, — сказал Аршавин на видео, опубликованном на Youtube‑канале “Зенита”.
Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.