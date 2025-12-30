Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.58
X
4.33
П2
1.64
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.83
П2
5.74
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.33
П2
3.70
Футбол. Англия
22:30
Вест Хэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.36
X
3.70
П2
2.20
Футбол. Англия
23:15
Арсенал
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.91
П2
7.80
Футбол. Италия
завершен
Рома
3
:
Дженоа
1
П1
X
П2

Андрей Аршавин: «Сейчас на ЧМ попадают все кому не лень, поэтому сборная России сразу попадет туда или на Евро. На ЧМ‑2026 не успеют, на ЧЕ‑2028 — может быть»

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин убежден, что российская национальная команда способна легко отобраться на чемпионат мира.

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике станет первым, в котором примут участие 48 команд. С 1998 по 2022 годы на турнир в финальную часть отбирались 32 команды.

"Сейчас на чемпионат мира попадают все кому не лень, поэтому наша сборная сразу попадет на чемпионат мира или Европы.

На ЧМ‑2026 не успеют, а на ЧЕ‑2028 — может быть«, — сказал Аршавин на видео, опубликованном на Youtube‑канале “Зенита”.

Российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.