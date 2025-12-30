«РПЛ регрессирует, нужны хорошие легионеры. Раньше лига была магнитом для топ-игроков под конец карьеры, сейчас Мюллер между “Зенитом” и клубом МЛС выберет последнее». Шумахов о чемпионате

— РПЛ не стоит на месте, а… понемногу регрессирует. Чтобы лига развивалась, в нее должны приезжать хорошие легионеры. Они вытесняют в более слабые клубы и лиги других, менее квалифицированных легионеров и российских футболистов. В таком случае чемпионат может прогрессировать. А у нас получается, что донором для РПЛ выступают клубы Лиги PARI. Футболисты толпами поднимаются в высшую лигу из первого дивизиона. Естественно, уровень футбола падает. Мы заложники этой ситуации. К сожалению, каждый год уровень футбола в России падает. Это не наша вина. Это наша беда.