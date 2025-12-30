Ричмонд
«РПЛ регрессирует, нужны хорошие легионеры. Раньше лига была магнитом для топ-игроков под конец карьеры, сейчас Мюллер между “Зенитом” и клубом МЛС выберет последнее». Шумахов о чемпионате

Защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов заявил, что уровень Мир РПЛ с каждым годом падает.

— Как можете охарактеризовать уровень РПЛ?

— РПЛ не стоит на месте, а… понемногу регрессирует. Чтобы лига развивалась, в нее должны приезжать хорошие легионеры. Они вытесняют в более слабые клубы и лиги других, менее квалифицированных легионеров и российских футболистов. В таком случае чемпионат может прогрессировать. А у нас получается, что донором для РПЛ выступают клубы Лиги PARI. Футболисты толпами поднимаются в высшую лигу из первого дивизиона. Естественно, уровень футбола падает. Мы заложники этой ситуации. К сожалению, каждый год уровень футбола в России падает. Это не наша вина. Это наша беда.

— Уровень легионеров РПЛ падает?

— Мой одноклубник Темиркан Сундуков сказал, что отчасти это происходит из-за возникновения саудовской лиги. Интересное мнение, мне оно близко. Сейчас на футбольной карте есть МЛС и Саудовская Аравия. Туда уезжают Месси, Мюллер и Роналду. Кто раньше ехал в США? Никто. Поэтому РПЛ была магнитом для топ-футболистов, завершающих карьеру.

Теперь у РПЛ есть много конкурентов. Если Мюллер получит предложение от «Зенита» и клуба МЛС, он выберет последнее. Там он может играть с Месси. Поэтому РПЛ находится в такой ситуации. Как из нее выходить — не знаю, — сказал Шумахов.