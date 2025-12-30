У Окампоса выявили паралич лица

Окампосу 31 год, до этого он выступал в чемпионате Франции за «Монако» и «Марсель», в Италии — за «Дженоа» и «Милан», а также аргентинский «Ривер Плейт», испанскую «Севилью» и нидерландский «Аякс». В составе «Севильи» он дважды выиграл Лигу Европы. В прошедшем сезоне Окампос провел 21 матч и забил пять мячей.