У Окампоса выявили паралич лица

Лукас Окампос выбыл из строя из-за паралича лица.

Источник: Reuters

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Полузащитник мексиканского «Монтеррея» Лукас Окампос выбыл из строя из-за паралича лица, сообщается на сайте футбольного клуба.

У игрока парализовало левую часть лица. Предположительно, паралич носит вирусный характер. Футболист пропустит около семи дней, после чего клуб сможет объявить сроки его возможного возвращения к предсезонным тренировкам.

Окампосу 31 год, до этого он выступал в чемпионате Франции за «Монако» и «Марсель», в Италии — за «Дженоа» и «Милан», а также аргентинский «Ривер Плейт», испанскую «Севилью» и нидерландский «Аякс». В составе «Севильи» он дважды выиграл Лигу Европы. В прошедшем сезоне Окампос провел 21 матч и забил пять мячей.