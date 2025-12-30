Ричмонд
Кавазашвили о спортсмене года в России: «Овечкин. На слуху только наш дорогой и неповторимый герой льда — больше нет спортсменов с такими регалиями и достижениями»

Бывший вратарь футбольного «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал Александра Овечкина лучшим российским спортсменом в 2025 году.

Источник: Спортс"

В апреле 2025-го капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ.

— Кто для вас лучший российский спортсмен 2025 года?

— Овечкин. Сейчас больше нет спортсменов с такими регалиями и достижениями, которые у него есть в мире хоккея и в целом. На сегодняшний день на слуху только один наш дорогой и неповторимый герой льда, — сказал Кавазашвили.

«Сафонова и Овечкина можно сравнить по результатам. Нужно рассуждать, чем полезен спортсмен в масштабе страны?» Лыжница Степанова о спортсменах.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше