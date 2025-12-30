Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Бернли
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.66
X
4.30
П2
1.64
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.64
П2
5.77
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.29
П2
3.82
Футбол. Англия
22:30
Вест Хэм
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.85
П2
2.20
Футбол. Англия
23:15
Арсенал
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.93
П2
7.60
Футбол. Англия
23:15
Манчестер Юнайтед
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.39
П2
8.00

Аршавин назвал Кержакова сильнейшим российским форвардом, поставив его выше Дзюбы, Павлюченко, Погребняка и Кокорина: «Это было понятно изначально»

Андрей Аршавин выбрал лучшего российского нападающего.

Источник: Спортс"

— Роман Павлюченко — один из сильнейших нападающих в истории России. Согласен?

— Да.

— Предлагаю тебе выбрать самого сильного нападающего в истории России. Булыкин или Бесчастных?

— Бесчастных.

— Бесчастных или Погребняк?

— Погребняк.

— Погребняк или Сычев?

— Погребняк.

— Погребняк или Павлюченко?

— Павлюченко.

— Павлюченко или Кокорин?

— Павлюченко.

— Павлюченко или Юран?

— Павлюченко.

— Павлюченко или Смолов?

— Павлюченко.

— Павлюченко или Дзюба?

— Дзюба.

— Дзюба или Кержаков?

— Кержаков. Это было понятно изначально, — сказал экс-полузащитник «Арсенала».