Аршавин назвал Кержакова сильнейшим российским форвардом, поставив его выше Дзюбы, Павлюченко, Погребняка и Кокорина: «Это было понятно изначально»

— Роман Павлюченко — один из сильнейших нападающих в истории России. Согласен?
— Да.
— Предлагаю тебе выбрать самого сильного нападающего в истории России. Булыкин или Бесчастных?
— Бесчастных.
— Бесчастных или Погребняк?
— Погребняк.
— Погребняк или Сычев?
— Погребняк.
— Погребняк или Павлюченко?
— Павлюченко.
— Павлюченко или Кокорин?
— Павлюченко.
— Павлюченко или Юран?
— Павлюченко.
— Павлюченко или Смолов?
— Павлюченко.
— Павлюченко или Дзюба?
— Дзюба.
— Дзюба или Кержаков?
— Кержаков. Это было понятно изначально, — сказал экс-полузащитник «Арсенала».