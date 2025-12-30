Защитник «Интер Майами» Брайт: «Когда впервые увидел Месси, чуть в обморок не упал. Лионель — образцовый профессионал, скромный, но на поле превращается в зверя»

Он проявил себя как личность, он лидер на поле и за его пределами, перед матчами он всегда находит нужные слова, чтобы мотивировать нас. Образцовый профессионал с маниакальным вниманием к деталям. Он тихий парень, но на поле в свои 38 лет превращается в зверя, и после всего, что он выиграл, не хочет проигрывать даже на тренировках. В раздевалке у него прекрасные отношения со всей командой", — сказал Брайт.