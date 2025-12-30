У Феликса 13 голов в сезоне саудовской лиги. Хавбек «Аль-Насра» делит с Роналду 1-е место в списке бомбардиров

26-летний португалец поразил ворота «Аль-Иттифака» в 12-м туре лиги (2:1, второй тайм).
Феликс делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира со своим одноклубником Криштиану Роналду, который тоже отличился в этой встрече.
Полузащитник «Аль-Насра» Жоау Феликс забил 13-й гол в текущем сезоне чемпионата Саудовской Аравии.
26-летний португалец поразил ворота «Аль-Иттифака» в 12-м туре лиги (2:1, второй тайм).
Феликс делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира со своим одноклубником Криштиану Роналду, который тоже отличился в этой встрече.