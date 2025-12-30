Ямаля оскорбляли в соцсетях чаще всех игроков Ла Лиги в прошлом сезоне, Винисиус — 2-й. Пик оскорбительных постов пришелся на класико в октябре 2024-го

Также было зафиксировано увеличение числа оскорблений во время матчей «Мальорка» — «Барселона» и «Атлетико» — «Реал» 3 и 4 декабря соответственно. То же самое касается и игры между «Мадридом» и «Барсой» в Суперкубке Испании 12 января. Кроме того, рост был замечен в марте, когда игроки, соблюдающие Рамадан, делали паузы на то, чтобы перекусить и выпить воды.