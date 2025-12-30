Ричмонд
Футбол. Англия
1-й тайм
Бернли
0
:
Ньюкасл Юнайтед
2
Все коэффициенты
П1
54.00
X
14.00
П2
1.05
Футбол. Англия
1-й тайм
Челси
0
:
Борнмут
1
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.84
П2
2.80
Футбол. Англия
1-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
0
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.40
П2
4.44
Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
1
:
Брайтон
0
Все коэффициенты
П1
3.63
X
3.50
П2
2.08
Футбол. Англия
23:15
Арсенал
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.14
П2
8.00
Футбол. Англия
23:15
Манчестер Юнайтед
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.47
П2
7.80

Ямаля оскорбляли в соцсетях чаще всех игроков Ла Лиги в прошлом сезоне, Винисиус — 2-й. Пик оскорбительных постов пришелся на класико в октябре 2024-го

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль подвергается оскорблениям чаще, чем любой другой игрок Ла Лиги.

Источник: Спортс"

Испанский центр мониторинга по вопросам расизма и ксенофобии (OBERAXE) провел анализ разжигающих ненависть высказываний в социальных сетях в течение сезона-2024/25.

Всего было обнаружено 33 438 оскорбительных постов, и 33% из них были удалены. В 60% случаях объектом оскорблений стал Ламин Ямаль, в 29% — Винисиус Жуниор из «Реала».

В список игроков, которые чаще других подвергаются оскорблениям в интернете, также попали Килиан Мбаппе и Алекс Бальде (по 3%), Браим Диас и Иньяки Уильямс (по 2%).

Пик таких публикаций пришелся на 27 и 28 октября 2024 года, когда проходило класико. Помимо вышеуказанных игроков, пользователи соцсетей оскорбляли Рафинью Диаса и Ансу Фати.

Также было зафиксировано увеличение числа оскорблений во время матчей «Мальорка» — «Барселона» и «Атлетико» — «Реал» 3 и 4 декабря соответственно. То же самое касается и игры между «Мадридом» и «Барсой» в Суперкубке Испании 12 января. Кроме того, рост был замечен в марте, когда игроки, соблюдающие Рамадан, делали паузы на то, чтобы перекусить и выпить воды.

Исследование показало, что больше всего от разжигания ненависти страдают выходцы из Северной Африки (42%) и мусульмане (41%).