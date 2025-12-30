Писарев о «Санкт-Паули»: «Стадион и офис клуба находятся на улице красных фонарей, где барышни за витринами. Это был культурный шок — на меня навалилась вся буржуазная пропаганда, их нравы»

— Уникальный клуб, а особенно старый стадион — «Миллернтор». Не знаю, есть ли где еще такой клуб, где футболистам, чтобы попасть на арену, надо было пройти через бар, потому что другого пути нет. А в баре всегда болельщики, все уже подогретые. Они всегда тебя хлопают по плечу: «Давайте, не подкачайте! Мы за вас». Но главное — после игры-то тоже через всю эту бригаду идти. Футболисты всегда понимали, что должны отдать на поле все.