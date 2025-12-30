Кайседо не сыграет с «Ман Сити». Хавбек «Челси» получил 5-ю желтую в сезоне в игре с «Борнмутом»

24-летний опорный хавбек из Эквадора получил желтую карточку от судьи Сэма Барротта уже на 4-й минуте игры 19-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:1, первый тайм) — после контакта с Адриеном Трюффером в центре поля.
Предупреждение стало 5-м в 15 матчах Премьер-лиги. Таким образом, Кайседо из-за перебора карточек пропустит игру «Манчестер Сити» — «Челси», которая пройдет 4 января.
Подробная статистика выступлений Кайседо — здесь.
Изображение: кадр из трансляции ESPN.
