Гехи предпочитает перейти в «Реал», если мадридцы захотят его подписать. «Ливерпуль» интересуется защитником, но будет вынужден начать переговоры с ним заново (As)

При общении с агентами Гехи представители «Реала» выразили обеспокоенность относительного того, что игрок уже мог заключить соглашение с «Ливерпулем», о чем сообщалось в английской прессе. Однако это не соответствует действительности: хотя Марк был близок к переходу в состав «красных» летом, «Кристал Пэлас» отменил сделку. Договоренность больше не в силе, ситуация изменилась. Мерсисайдцы по-прежнему интересуются игроком, но переговоры должны начаться заново.