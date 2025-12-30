Ричмонд
Футбол. Англия
перерыв
Арсенал
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.05
П2
6.65
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.00
П2
5.90
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
Все коэффициенты
П1
92.00
X
7.93
П2
1.09
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
2
:
Борнмут
2
Все коэффициенты
П1
3.25
X
1.61
П2
7.68
Футбол. Англия
2-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
Все коэффициенты
П1
7.70
X
1.41
П2
4.90

«Челси» пропустил два гола после вброса мяча из аута в 1-м тайме — вингер «Борнмута» Семеньо бросал с разных флангов

«Борнмут» дважды забил «Челси» после вброса мяча из аута в матче 19-го тура АПЛ.

Источник: Спортс"

На 6-й минуте вингер футболист «Борнмута» Антуан Семеньо забросил мяч руками в штрафную, партнер головой переправил мяч дальше, после чего хавбек Дэвид Брукс нанес удар головой по воротам. Голкипер Роберт Санчес парировал первый удар, но не справился с добиванием валлийца с метра.

На 27-й Семеньо с другого фланга из аута забросил мяч к ближнему углу вратарской.

Семеньо из-за боковой линии метнул на ближний угол вратарской. Опорник «синих» Мойсес Кайседо сыграл головой и скинул мяч к дальней штанге своих ворот, где Джастин Клюйверт с близкого расстояния отправил мяч в сетку.

Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (2:2, перерыв).