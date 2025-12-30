Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
1
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.80
X
7.20
П2
21.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
Все коэффициенты
П1
1.95
X
3.00
П2
6.90
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
8.50
П2
1.04
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
2
:
Борнмут
2
Все коэффициенты
П1
4.70
X
1.60
П2
12.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
Все коэффициенты
П1
10.50
X
1.40
П2
7.40
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2

Кутепов про Карседо: «Серый кардинал, темная лошадка. Сидит в тренерской в три часа ночи, анализируя соперников, продумывая план. Человек с крепким внутренним стержнем»

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов оценил методы работы главного тренера «Пафоса» Хуана Карлоса Карседо, который может возглавить красно-белых.

Источник: Спортс"

Испанец, работающий на Кипре, ранее был ассистентом Унаи Эмери в «Спартаке».

"Спокойный, очень уравновешенный и тихий. Он работал помощником Унаи Эмери, который всегда эмоциональный и активный. Карседо дополнял Эмери в плане своего спокойствия.

Он как раз был той самой лошадкой, которая проделывала огромную работу, Карседо — серый кардинал, темная лошадка, которая сидит в тренерской комнате в три часа ночи, анализируя соперников, изучая сильные стороны команды, продумывая план.

Это человек с очень твердым характером, с крепким внутренним стержнем", — сказал Кутепов.