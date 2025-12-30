Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
1
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.05
П2
6.65
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.00
П2
6.40
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
7.93
П2
1.09
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
2
:
Борнмут
2
Все коэффициенты
П1
4.30
X
1.61
П2
10.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
Все коэффициенты
П1
9.50
X
1.41
П2
6.30

Кисляк о Месси окружении пяти игроков «Ливерпуля»: «Пффф, меня опекали двадцать пять ?»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк пошутил про себя и нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

Источник: Спортс"

20-летний хавбек сборной России разместил в телеграм-канале коллаж из двух фотографий. На первой Месси в составе «Барселоны» запечатлен во время матча Лиги чемпионов в окружении пятерых футболистов «Ливерпуля» — Трента Александер-Арнолда, Вирджила ван Дейка, Фабиньо, Жоэля Матипа и Джордана Хендерсона. На втором кадре — сам Кисляк, который вместе с партнерами по ЦСКА в костюме Деда Мороза играет против 170 детей из академии клуба.

«Пятеро против одного? Пффф, меня опекали двадцать пять ?», — написал Кисляк.

Изображение: t.me/matvey_kislyak31.