Кисляк о Месси окружении пяти игроков «Ливерпуля»: «Пффф, меня опекали двадцать пять ?»

20-летний хавбек сборной России разместил в телеграм-канале коллаж из двух фотографий. На первой Месси в составе «Барселоны» запечатлен во время матча Лиги чемпионов в окружении пятерых футболистов «Ливерпуля» — Трента Александер-Арнолда, Вирджила ван Дейка, Фабиньо, Жоэля Матипа и Джордана Хендерсона. На втором кадре — сам Кисляк, который вместе с партнерами по ЦСКА в костюме Деда Мороза играет против 170 детей из академии клуба.