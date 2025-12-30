Ричмонд
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
0
:
Астон Вилла
0
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.05
П2
6.65
Футбол. Англия
2-й тайм
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
Все коэффициенты
П1
1.84
X
3.00
П2
6.40
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
8.00
П2
1.09
Футбол. Англия
2-й тайм
Челси
2
:
Борнмут
2
Все коэффициенты
П1
3.45
X
1.61
П2
8.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
Все коэффициенты
П1
8.50
X
1.41
П2
5.20

Агент Доннаруммы: «Джанлуиджи хотел жениться летом, но все отложил, потому что у него есть обязательства перед сборной. Он всем сердцем хочет поехать на ЧМ»

Энцо Райола, агент Джанлуиджи Доннаруммы, рассказал, что вратарь сборной Италии отложил собственную свадьбу из-за желания сыграть на чемпионате мира.

"Через несколько месяцев наступит деликатный период для сборной, которая для него очень важна. Этим летом он хотел жениться, но отложил все, потому что у него в первую очередь есть обязательства перед сборной.

Для него это действительно важно, он попросил нас сосредоточиться на текущем моменте и думать только о его клубе и Италии, в том числе и потому, что он всем сердцем хочет поехать на чемпионат мира", — сказал Райола в эфире Radio Sportiva.

Сборная Италии еще не вышла в финальный этап чемпионата мира. В стыковых матчах она встретится с командой Северной Ирландии. Победитель этой пары сыграет с Уэльсом или Боснией и Герцеговиной.