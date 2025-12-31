Аморим об 1:1 с «Вулвс»: «МЮ» сыграл не очень хорошо, нам не хватало подвижности в атаке. Когда за линией мяча столько игроков, нужно усерднее работать, проявлять фантазию"

«Мы испытывали трудности на протяжении всего матча. Мы знали, что игра будет отличаться от игры с “Ньюкаслом”. В этом матче у нас не было такой энергии. У нас были моменты, но не хватало подвижности в атаке. На данный момент не хватает связей [между игроками].
Игра полностью отличалась от предыдущей. За линией мяча было больше игроков, а в таких случаях нужно усерднее работать, чтобы создавать больше, проявлять фантазию и играть по-другому. Сегодня нам этого не хватало.
Они пытались. Мы сыграли не очень хорошо. Нам нужно восстановиться и перейти к следующему матчу", — сказал Аморим.