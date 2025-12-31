Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
4
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
1
:
Вулверхэмптон
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
1
:
Ньюкасл Юнайтед
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Челси
2
:
Борнмут
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
2
:
Брайтон
2
П1
X
П2

Аморим об 1:1 с «Вулвс»: «МЮ» сыграл не очень хорошо, нам не хватало подвижности в атаке. Когда за линией мяча столько игроков, нужно усерднее работать, проявлять фантазию"

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим подвел итоги матча с «Вулверхэмптоном» в 19-м туре АПЛ (1:1).

«Мы испытывали трудности на протяжении всего матча. Мы знали, что игра будет отличаться от игры с “Ньюкаслом”. В этом матче у нас не было такой энергии. У нас были моменты, но не хватало подвижности в атаке. На данный момент не хватает связей [между игроками].

Игра полностью отличалась от предыдущей. За линией мяча было больше игроков, а в таких случаях нужно усерднее работать, чтобы создавать больше, проявлять фантазию и играть по-другому. Сегодня нам этого не хватало.

Они пытались. Мы сыграли не очень хорошо. Нам нужно восстановиться и перейти к следующему матчу", — сказал Аморим.