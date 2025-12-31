Ричмонд
Египетского футболиста приговорили к году тюрьмы за мошенничество с образованием

Атакующий полузащитник сборной Египта Рамадан Собхи осужден по делу о мошенничестве в образовании, сообщает The Straits Times.

Источник: Reuters

Собхи был арестован в июле по возвращении своего клуба «Пирамидс» с предсезонного сбора в Турции по обвинениям в подделке официальных документов и использовании другого лица для сдачи экзаменов от его имени в частном институте туризма и гостиничного бизнеса в провинции Гиза.

Во вторник, 30 декабря, уголовный суд Гизы приговорил 28-летнего футболиста и второго обвиняемого к одному году тюремного заключения с принудительными работами. Третий фигурант дела был оправдан, а четвертый, находящийся в бегах, заочно приговорен к 10 годам лишения свободы.

Помимо тюремного заключения, Собхи грозит четырехлетняя дисквалификация за нарушение антидопинговых правил, которое подтвердил в ноябре Спортивный арбитражный суд.

Собхи провел за сборную Египта 37 матчей. Полузащитник выступал в АПЛ за «Сток Сити» и «Хаддерсфилд Таун».