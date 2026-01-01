Генич о «Рубине»: «Рахимова подставил Талалаев с “Балтикой”. Если бы не такое ее выступление, руководство воспринимало бы ситуацию иначе»

Ощущение, что «Рубин» топчется на месте. Что с Даку седьмые, что с Даку с новым контрактом седьмые. То же с Кузяевым. И когда продлевали Рахимова, Даку и подписывали Кузяева, рассчитывали, что будут в пятерке. Думаю, сказали, что результат по тем вложениям и амбициям неудовлетворительный.