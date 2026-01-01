Ричмонд
Райзен: «Медиафутбол убили такие люди, как Герман, Сибскана и прочие моралисты-########»

Ранее президент «Амкала» Герман Эль Класико заявил, что появление ставок в WINLINE Медиалиге не повлияет на бюджет «Амкала».

Источник: Спортс"

«Герман несет картавую ##### [ерунду]. Медиалига была интересна только в первом сезоне. Все остальные сезоны шли на снижение, потому что пришли такие команды, как “Амкал”, которые начали убивать живую среду своими моралями и своей аудиторией тупых идиотов.

Когда Герман говорит, что с появлением ставок его контракт не повысится — это полная ##### [ерунда]. Медиафутбол убили такие люди, как Герман, Сибскана, Фикус, Влажный и прочие моралисты-######## [дураки]. И после этого нет смысла его смотреть. Единственный смысл появляется, когда есть азарт к происходящему. А азарт появляется, когда человек ставит.

У него сейчас будет не такой большой контракт, потому что среда не растет, и вышел новый закон для БК. А единственный способ, который сработает на 100% — это ставки. Их могут не вводить, и тогда мы продолжим существовать в режиме выживания, в котором существуем сейчас.

Когда люди говорят, какой медиафутбол был классный, в том числе фанаты «Амкала», они забывают, что здесь не было всех этих лиц. Мы делали все, что хотели. За этим смотрели и переживали«, — заявил президент “Броуков”.

Как будет выживать Медиалига? Боссы «Амкала» и 2Drots объяснили Смолову.