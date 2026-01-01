Лука Модрич: «Аллегри чем-то похож на Анчелотти — эмоциональный, веселый, любит пошутить. С Карло мы много говорили о “Милане” — для него клуб и город были особенными»

— Я не могу ничего сказать, пока он не выйдет из комнаты! Если без шуток, у него невероятный характер. Он немного похож на Анчелотти — эмоциональный, веселый и любит пошутить. Но на поле, как тренер, он мастер. Он разбирается в футболе, как немногие. Я был не так хорошо знаком с ним так хорошо, но я счастлив, что теперь он мой тренер.