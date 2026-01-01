Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Брентфорд
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Все коэффициенты
П1
3.20
X
2.25
П2
3.80
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
0
:
Манчестер Сити
0
Все коэффициенты
П1
6.40
X
2.95
П2
1.90
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.35
X
4.35
П2
1.57
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.00
П2
4.31
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Лидс
0
П1
X
П2

Лука Модрич: «Аллегри чем-то похож на Анчелотти — эмоциональный, веселый, любит пошутить. С Карло мы много говорили о “Милане” — для него клуб и город были особенными»

Полузащитник «Милана» Лука Модрич рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером команды Массимилиано Аллегри.

— Какие у вас отношения с Аллегри?

— Я не могу ничего сказать, пока он не выйдет из комнаты! Если без шуток, у него невероятный характер. Он немного похож на Анчелотти — эмоциональный, веселый и любит пошутить. Но на поле, как тренер, он мастер. Он разбирается в футболе, как немногие. Я был не так хорошо знаком с ним так хорошо, но я счастлив, что теперь он мой тренер.

— А с Анчелотти?

— Карло — номер один, трудно подобрать слова. За его манеру держаться, не только за качества на скамейке. Мы много говорили о «Милане» и о городе, когда были в «Реале». Для него это место тоже было особенным.

Я помню, как мы познакомились. Я был один в городе. Он позвонил мне и сказал: «Давай поужинаем вместе». Мы говорили часами, обо всем на свете. О футболе, о семье, о жизни. Обычно тренеры не доверяют своим игрокам. Но он доверяет, — сказал Модрич.

Узнать больше по теме
Биография Луки Модрича: карьера и личная жизнь футболиста
В футболе есть выражение: кто-то играет на рояле, а кто-то его таскает. Таким образом эксперты делили футболистов на тех, кто делает результат, забивает голы и раздает передачи, и на тех, кто отрабатывает в обороне и делает голы возможными. В современном футболе появились спортсмены, способные и играть на рояле, и таскать его. К ним относится полузащитник «Реала» Лука Модрич, что убедительно доказывает биография футболиста.
Читать дальше