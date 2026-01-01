Слот о 0:0 с «Лидсом»: «Ливерпулю» не удавалось часто проходить их низкий блок, иногда нам просто не везло. Хотелось начать год с победы, но было сложно"

"Хотелось начать год с победы, но это было сложно. Думаю, нам не так часто удавалось проходить их низкий блок. Когда получалось, у нас не хватало игроков перед воротами, а в некоторых моментах нам просто не везло.
Если говорить о футболе, есть два способа вскрывать низкий блок: нужна скорость — быть быстрыми и выигрывать дуэли один в один, либо использовать стандартные положения. Мы были близки к голу со стандарта благодаря Вирджилу (ван Дейку) и несколько раз — в ситуациях один в один с Джереми (Фримпонгом)".
О заменах.
«Я не уверен, что мы повторим это в следующем матче. Если посмотреть на скамейку, там было четыре игрока в возрасте 19 лет или младше и несколько футболистов, которые практически не играли в Премьер-лиге. Это то, что нам нужно принять и с чем нужно справляться», — сказал Слот.