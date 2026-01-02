Ричмонд
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Милан
П1
6.32
X
4.23
П2
1.59
Футбол. Испания
23:00
Райо Вальекано
:
Хетафе
П1
2.15
X
3.00
П2
4.23
Футбол. Англия
завершен
Брентфорд
0
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Манчестер Сити
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
0
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
1
:
Фулхэм
1
П1
X
П2

Колосков назвал Овечкина лучшим спортсменом России в 2025-м: «НХЛ у нас все‑таки активно пропагандируют и показывают. Другой международной деятельности нет»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина лучшим спортсменом России в 2025 году.

Источник: Спортс

— Кто для вас лучший российский спортсмен 2025 года?

— Овечкин действительно на виду. НХЛ у нас все‑таки активно пропагандируют и показывают, СМИ это обсуждают.

Другой международной деятельности у нас нет. Сегодня Саша Овечкин — спортсмен года, — сказал Колосков.

40-летний хоккеист в уходящем году стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.

Сейчас у Овечкина 912 шайб в регулярках. По числу голов с учетом плей-офф Овечкин (989, 912+77) идет вторым в истории лиги, уступая лишь Гретцки (1016, 894+122).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше