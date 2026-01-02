Колосков назвал Овечкина лучшим спортсменом России в 2025-м: «НХЛ у нас все‑таки активно пропагандируют и показывают. Другой международной деятельности нет»

— Кто для вас лучший российский спортсмен 2025 года?
— Овечкин действительно на виду. НХЛ у нас все‑таки активно пропагандируют и показывают, СМИ это обсуждают.
Другой международной деятельности у нас нет. Сегодня Саша Овечкин — спортсмен года, — сказал Колосков.
40-летний хоккеист в уходящем году стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.
Сейчас у Овечкина 912 шайб в регулярках. По числу голов с учетом плей-офф Овечкин (989, 912+77) идет вторым в истории лиги, уступая лишь Гретцки (1016, 894+122).
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше