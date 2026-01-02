Ричмонд
«Обычным людям не понять»: экс-вратарь Нигматуллин о потере 120 млн рублей

Бывший вратарь сборной России по футболу Руслан Нигматуллин заявил, что потерял 120 миллионов рублей, из-за мошенничества со стороны бывшей супруги Елены.

Источник: РИА "Новости"

Его слова приводит РИА Новости.

Во время бракоразводного процесса женщина забрала себе 120 млн рублей, которые были получены от проданной в Москве квартиры.

«Все, что нажито твоим непосильным трудом, в один миг забрали. Но общая масса начала злорадствовать по этому поводу. Я понял, что изливать душу общественности не стоит. Поймут единицы. Обычным людям не понять, каково это: потерять 120 миллионов, на которые ты работал всю жизнь», — поделился он.

С Еленой в официальном браке он прожил с 1996 по 2023 год, у пары родилось двое детей — Руслан и Марсель. Бракоразводный процесс продолжается, бывшие супруги делят имущество. В конце ноября 2025 года 51-летний Нигматуллин вновь женился — его избранницей стала 23-летняя модель и телеведущая Эвелина Сынча.

Помимо московских «Спартака» и «Локомотива», Нигматуллин успел поиграть в Италии за «Салернитану» и «Верону». Голкипер завершил карьеру в 2009 году, будучи футболистом израильского «Маккаби Ахи». После завершения карьеры Нигматуллин связал свою жизнь с музыкой, став DJ. Выступал в разных странах Европы, в Америке и Турции. В ноябре 2023 года Нигматуллин попал в заявку на ретро-матч между «Локомотивом» и ЦСКА.