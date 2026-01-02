Вышедший из тюрьмы экс-игрок «Барселоны» стал совладельцем клуба

В начале января 2023 года на Алвеса подала заявление в полицию женщина, обвинившая его в насильственных действиях сексуального характера. Бразилец был приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения. В марте 2024-го апелляционное отделение Верховного суда Каталонии единогласно отменило приговор футболисту, который провел в тюрьме 405 дней. Последним клубом Алвеса был мексиканский «Пумас», который расторг контракт с футболистом в начале 2023 года после выдвинутых в его адрес обвинений.