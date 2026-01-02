Вышедший из тюрьмы экс-игрок «Барселоны» стал совладельцем клуба

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес, оправданный по делу о сексуальном насилии, стал совладельцем клуба третьего португальского дивизиона «Сан-Жуан-де-Вер», сообщается в аккаунте команды в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
«Мы официально подтверждаем вхождение Дани Алвеса в число совладельцев клуба. Имя, несущее в себе одну из самых победоносных траекторий в мировом футболе, теперь пересекается с клубом, обладающим глубокими корнями, созданным трудом, стойкостью и страстью. Две разные истории объединяются с общей целью: превратить потенциал в величие», — говорится в сообщении команды.
Ранее СМИ сообщали, что Алвес намерен приобрести данный клуб и продолжить в нем карьеру игрока. В частности, обсуждалось подписание контракта для возвращения на поле до июня 2026 года.
Алвесу 42 года, в составе «Барселоны» он стал шестикратным чемпионом Испании, четырехкратным победителем Кубка и Суперкубка Испании, трехкратным победителем Лиги чемпионов. Также футболист играл за «Севилью», «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и бразильские команды «Баия» и «Сан-Паулу».
В начале января 2023 года на Алвеса подала заявление в полицию женщина, обвинившая его в насильственных действиях сексуального характера. Бразилец был приговорен к 4 годам и 6 месяцам тюремного заключения. В марте 2024-го апелляционное отделение Верховного суда Каталонии единогласно отменило приговор футболисту, который провел в тюрьме 405 дней. Последним клубом Алвеса был мексиканский «Пумас», который расторг контракт с футболистом в начале 2023 года после выдвинутых в его адрес обвинений.