«Аль-Наср» Роналду потерпел первое поражение в текущем сезоне в чемпионате

Благодаря дублю Тоуни «Аль-Ахли» победил «Аль-Наср» Роналду.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. «Аль-Наср» уступил «Аль-Ахли» в гостевом матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу.

Встреча прошла в пятницу в Джидде и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Аль-Ахли». В составе победителей дубль оформил Айван Тоуни (7-я и 20-я минуты), еще одним голом отметился Мерих Демирал (55). Оба мяча «Аль-Насра» забил Абдулела аль-Амри (31, 44). На шестой добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил защитник хозяев Али Маджраши, а через три минуты с поля удалили игрока гостей Навафа Бушала.

Капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду отыграл матч целиком и не сумел продлить свою девятиматчевую результативную серию в чемпионате.

«Аль-Наср» (31 очко) потерпел первое поражение в текущем сезоне, но сохранил лидерство в турнирной таблице. «Аль-Ахли» (25) располагается на четвертой позиции.

В следующем туре «Аль-Наср» примет «Аль-Кадисию» 8 января, а «Аль-Ахли» в гостях сыграет с «Аль-Ухдудом» 10 января.