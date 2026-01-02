«Аль-Наср» Роналду потерпел первое поражение в текущем сезоне в чемпионате

Встреча прошла в пятницу в Джидде и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Аль-Ахли». В составе победителей дубль оформил Айван Тоуни (7-я и 20-я минуты), еще одним голом отметился Мерих Демирал (55). Оба мяча «Аль-Насра» забил Абдулела аль-Амри (31, 44). На шестой добавленной ко второму тайму минуте красную карточку получил защитник хозяев Али Маджраши, а через три минуты с поля удалили игрока гостей Навафа Бушала.