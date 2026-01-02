Клуб из Эр-Рияда в данный момент лидирует в чемпионате, имея в активе 31 очко. «Аль-Наср» может потерять первое место, если идущий вторым «Аль-Хилаль» (29 очков) обыграет «Дамак» на выезде в воскресенье.
«Аль-Наср» Роналду проиграл впервые в сезоне чемпионата Саудовской Аравии и может потерять 1-е место в случае победы «Аль-Хилаля» над «Дамаком»
«Аль-Наср» проиграл «Аль-Ахли» (2:3) в гостевом матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии, потерпев первое поражение в текущем сезоне. Криштиану Роналду не отметился результативными действиями.