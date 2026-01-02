Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Райо Вальекано
0
:
Хетафе
0
Все коэффициенты
П1
2.41
X
2.55
П2
4.44
Футбол. Италия
1-й тайм
Кальяри
0
:
Милан
0
Все коэффициенты
П1
5.63
X
2.76
П2
1.97
Футбол. Франция
1-й тайм
Тулуза
0
:
Ланс
0
Все коэффициенты
П1
9.50
X
3.25
П2
1.65
Футбол. Италия
03.01
Комо
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.73
X
3.83
П2
5.10
Футбол. Англия
03.01
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.85
П2
4.50
Футбол. Испания
03.01
Сельта
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.55
П2
4.20

«Аль-Наср» Роналду проиграл впервые в сезоне чемпионата Саудовской Аравии и может потерять 1-е место в случае победы «Аль-Хилаля» над «Дамаком»

«Аль-Наср» проиграл «Аль-Ахли» (2:3) в гостевом матче 13-го тура чемпионата Саудовской Аравии, потерпев первое поражение в текущем сезоне. Криштиану Роналду не отметился результативными действиями.

Источник: Sports.Ru

Клуб из Эр-Рияда в данный момент лидирует в чемпионате, имея в активе 31 очко. «Аль-Наср» может потерять первое место, если идущий вторым «Аль-Хилаль» (29 очков) обыграет «Дамак» на выезде в воскресенье.