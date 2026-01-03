Ричмонд
Дани Алвес стал совладельцем клуба из 3-й лиги Португалии. 42-летний бразилец планирует возобновить игровую карьеру

Бывший защитник «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвес стал совладальцем «Сан-Жуан-де-Вера» — клуба из третьего дивизиона Португалии.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что 42-летний бразилец планирует возобновить игровую карьеру и выходить на поле в течение полугода.

«Это поворотный момент, укрепляющий уверенность в проекте, в людях, которые строят его ежедневно, и в ценностях, которые всегда определяли клуб. Это ясное обязательство перед устойчивым ростом, уважением к своей истории и построением прочного, ответственного и страстного будущего», — говорится в заявлении клуба.

Напомним, в марте Алвеса оправдали по делу об изнасиловании из-за недостатка доказательств после 14 месяцев заключения.

Фото: instagram.com/p/DS-94XNjTOr.