Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Гандбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Комо
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
1.74
X
3.80
П2
5.10
Футбол. Англия
15:30
Астон Вилла
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.75
П2
4.23
Футбол. Испания
16:00
Сельта
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.55
П2
4.21
Футбол. Италия
17:00
Дженоа
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.21
П2
4.70
Футбол. Италия
17:00
Сассуоло
:
Парма
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.41
П2
4.20
Футбол. Англия
18:00
Брайтон
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.78
П2
6.90
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
2.57
X
3.35
П2
2.88
Футбол. Испания
18:15
Осасуна
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.00
П2
2.61
Футбол. Франция
19:00
Монако
:
Лион
Все коэффициенты
П1
2.13
X
3.83
П2
3.29
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.89
П2
12.50
Футбол. Англия
20:30
Борнмут
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
6.31
X
4.81
П2
1.50
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.61
П2
2.19
Футбол. Испания
завершен
Райо Вальекано
1
:
Хетафе
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Милан
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Ланс
3
П1
X
П2

«Аталанта» — «Рома». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Аталанта» сыграет с «Ромой» в 18-м туре Серии А.

Матч пройдет на стадионе «Адзурри д’Италия».

Спортс" проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало — в 22:45 по московскому времени.

Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 1».

Таблица Серии А.

Статистика Серии А.