Пеллегрини об Алонсо: «Требования в “Реале” всегда будут максимальными — я испытал это на себе. Мы набрали 96 очков, что было лучшим результатом в истории клуба, но всегда нужно больше&r

«Мне посчастливилось быть тренером “Реала” в тот момент, когда мы подписали Хаби Алонсо. С учетом всей его карьеры игрока — как в “Реале”, так и в “Ливерпуле”, а это клубы с высочайшими требованиями, — а также выступлений за сборную Испании, у него достаточно опыта, и он прекрасно понимает, на каком посту находится.
Это должность, которая каждый день требует максимума — нужно побеждать, забивать много и показывать красивый футбол, все сразу. Но я вижу, что он полностью готов и обладает способностью преодолевать сложные моменты и спады, которые случаются у всех команд по ходу сезона.
Требования здесь всегда будут максимальными — мне самому довелось это испытать. Мы набрали 96 очков в чемпионате (в сезоне-2009/10 — Спортс«“) — на тот момент это был лучший результат в истории “Реала”, но это клуб, которому всегда нужно больше. И тренер в таком клубе понимает, что обязан отдавать всего себя каждый день”, — сказал Пеллегрини.