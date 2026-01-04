Пеллегрини об Алонсо: «Требования в “Реале” всегда будут максимальными — я испытал это на себе. Мы набрали 96 очков, что было лучшим результатом в истории клуба, но всегда нужно больше&r

Требования здесь всегда будут максимальными — мне самому довелось это испытать. Мы набрали 96 очков в чемпионате (в сезоне-2009/10 — Спортс«“) — на тот момент это был лучший результат в истории “Реала”, но это клуб, которому всегда нужно больше. И тренер в таком клубе понимает, что обязан отдавать всего себя каждый день”, — сказал Пеллегрини.