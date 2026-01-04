Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
4
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2

«У конкурентов больше финансовых возможностей, но у “Локомотива” есть Батраков. Команда поборется за первое место». Пименов о железнодорожниках

Руслан Пименов оценил шансы «Локомотива» стать чемпионом России.

Источник: Спортс"

— «Локомотив» будет претендовать на самые высокие места. Команда поборется за первое место во второй части чемпионата.

— У «Локомотива» хватит ресурсов, чтобы бороться за титул?

— Конечно хватит. Да, у конкурентов больше финансовых возможностей, но у «Локомотива» есть Алексей Батраков, — сказал бывший форвард сборной России.

