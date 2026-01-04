«У конкурентов больше финансовых возможностей, но у “Локомотива” есть Батраков. Команда поборется за первое место». Пименов о железнодорожниках

— «Локомотив» будет претендовать на самые высокие места. Команда поборется за первое место во второй части чемпионата.
— У «Локомотива» хватит ресурсов, чтобы бороться за титул?
— Конечно хватит. Да, у конкурентов больше финансовых возможностей, но у «Локомотива» есть Алексей Батраков, — сказал бывший форвард сборной России.
Узнать больше по теме
Биография Алексея Батракова: карьера и личная жизнь футболиста
Алексея Батракова по праву можно назвать одним из главных открытий последних лет в российском футболе. Феномен полузащитника «Локомотива» заключается в стремительном прогрессе, который страна увидела в прошлом сезоне. В этом голу Алексей продолжает «разрывать» РПЛ. А это отличный повод узнать биографию спортсмена.Читать дальше