Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
4
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2

Ультрас «Валенсии» встретили команду в аэропорту после 1:4 от «Сельты». Фанаты разбили окно в автобусе, требовали отставки Корберана и ухода Лима

Около сотни недовольных болельщиков «Валенсии», большинство из которых представители ультрас Curva Nord, встретили команду в аэропорту после поражения от «Сельты» со счетом 1:4.

В ожидании игроков болельщики скандировали в адрес главного тренера кричалку «Корберан — в отставку», а также лозунги «Вы не достойны этой футболки» и «Игроки-наемники». Владельцу клуба Питеру Лиму были адресованы плакаты с надписью Lim Go Home («Лим, отправляйся домой» — Спортс«“).

В аэропорт для установления порядка прибыли фургоны Национальной полиции.

«Валенсия» выражает понимание по поводу разочарования наших болельщиков результатами команды в последнее время. Однако клуб глубоко сожалеет об инциденте, произошедшем по прибытии команды в аэропорт, в ходе которого было разбито одно из стекол командного автобуса.

Подобные акты насилия могли привести к причинению вреда игрокам или членам тренерского штаба. «Валенсия» решительно осуждает любые формы насилия", — говорится в заявлении клуба.

«Валенсия» идет на 17-м месте в Ла Лиге с 16 набранными очками и может опуститься в зону вылета после 18-го тура.