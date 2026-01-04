Ультрас «Валенсии» встретили команду в аэропорту после 1:4 от «Сельты». Фанаты разбили окно в автобусе, требовали отставки Корберана и ухода Лима

«Валенсия» выражает понимание по поводу разочарования наших болельщиков результатами команды в последнее время. Однако клуб глубоко сожалеет об инциденте, произошедшем по прибытии команды в аэропорт, в ходе которого было разбито одно из стекол командного автобуса.