Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
4
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2

Педри упал в штрафной «Эспаньола» после подката Эль-Хилали сзади. Защитник не попал в мяч, хавбеку «Барсы» оказывали помощь

Педри упал в штрафной «Эспаньола» после контакта с защитником Омаром Эль-Хилали на 72-й минуте матча Ла Лиги (2:0, второй тайм).

Полузащитник «Барселоны» готовился нанести удар из центра штрафной после передачи Ламина Ямаля, но был сбит после подката сзади. Причем на видео можно заметить, что Эль-Хилали в этом эпизоде не играет в мяч.

Пелри потребовалась медицинская помощь после удара. Главный судья Виктор Гарсия Вердура оставил эпизод без внимания.

Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
