Педри упал в штрафной «Эспаньола» после подката Эль-Хилали сзади. Защитник не попал в мяч, хавбеку «Барсы» оказывали помощь

Полузащитник «Барселоны» готовился нанести удар из центра штрафной после передачи Ламина Ямаля, но был сбит после подката сзади. Причем на видео можно заметить, что Эль-Хилали в этом эпизоде не играет в мяч.
Пелри потребовалась медицинская помощь после удара. Главный судья Виктор Гарсия Вердура оставил эпизод без внимания.
