У Фермина два ассиста в игре с «Эспаньолом» (2:0) — на 86-й и 90-й. У хавбека «Барсы» 4+4 в 13 матчах сезона Ла Лиги

Полузащитник «Барселоны» ассистировал Дани Ольмо на 86-й и Роберту Левандовскому на 90-й минутах.
На счету Лопеса 4 гола и 4 результативные передачи в 13 матчах сезона Ла Лиги. Его полную статистику можно увидеть здесь.
