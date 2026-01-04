Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Парма
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
4
:
Валенсия
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Удинезе
0
П1
X
П2

У Фермина два ассиста в игре с «Эспаньолом» (2:0) — на 86-й и 90-й. У хавбека «Барсы» 4+4 в 13 матчах сезона Ла Лиги

Фермин Лопес отдал две голевые передачи в игре с «Эспаньолом» в 18-м туре Ла Лиги (2:0).

Полузащитник «Барселоны» ассистировал Дани Ольмо на 86-й и Роберту Левандовскому на 90-й минутах.

На счету Лопеса 4 гола и 4 результативные передачи в 13 матчах сезона Ла Лиги. Его полную статистику можно увидеть здесь.