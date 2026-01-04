Ольмо о сэйвах Жоана Гарсии в матче с «Эспаньолом»: «Он невероятен. Перед своими бывшими болельщиками он провел великолепный матч. Он многое дает “Барсе” и еще даст»

Гарсия сделал 7 сэйвов и был признан лучшим игроком матча. До игры фанаты «Эспаньола» освистывали Жоана, ранее игравшего за этот клуб.
"Отпраздновали Новый год победой. Мы знали, что будет непросто. Они провели отличный матч. Мы были более точны в решающих моментах.
Мы должны оставаться максимально включенными — и те, кто выходит в старте, и те, кто выходит со скамейки. Мы — команда. Каждый должен вносить свой вклад".
О Жоан Гарсии.
«Он невероятен. Это топ-вратарь. Перед своими бывшими болельщиками он провел великолепный матч. Он многое нам дает и еще даст», — сказал Ольмо.