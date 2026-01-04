Росеньор о слухах про «Челси»: «Я не знаю, ничего конкретного нет, никаких обсуждений не ведется, что будет, то будет. Мне все нравится в “Страсбуре”, желаю клубу всего наилучшего»

"Честно говоря, не знаю. Я уже говорил об этом на пресс-конференции: в жизни никогда не знаешь, что может произойти. Сложно описать ту связь, которая у меня есть с этой командой. Я чувствую любовь, и с самого начала полюбил эту работу. Мой ответ остается тем же: я не знаю. Ничего конкретного нет, никаких конкретных обсуждений не ведется.