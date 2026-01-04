Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Лацио
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
3.56
X
3.07
П2
2.37
Футбол. Англия
15:30
Лидс
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.49
П2
2.76
Футбол. Испания
16:00
Севилья
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.84
П2
4.75
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.76
П2
5.00
Футбол. Франция
17:00
Марсель
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.00
П2
13.00
Футбол. Англия
18:00
Эвертон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.24
П2
3.12
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
3.95
X
3.79
П2
1.94
Футбол. Англия
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.08
П2
5.10
Футбол. Англия
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.61
П2
4.50
Футбол. Испания
18:15
Реал
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
1.46
X
5.20
П2
6.60
Футбол. Франция
завершен
Лилль
0
:
Ренн
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
0
:
Барселона
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Аталанта
1
:
Рома
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
1
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
2
:
Арсенал
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эльче
1
:
Вильярреал
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
1
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
1
:
Лион
3
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Осасуна
1
:
Атлетик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
2
:
Бернли
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
3
:
Вест Хэм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
1
:
Пиза
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Парма
1
П1
X
П2

Чанов об Акинфееве и Торопе: «Если Игорь играет, значит, он сильнее. Ни один тренер не позволит себе держать более сильного вратаря на лавке»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отметил превосходство голкипера армейцев Игоря Акинфеева над одноклубником Владиславом Торопом.

«Я сам через это проходил. Ваши коллеги писали, народ кричал: “Когда ты закончишь?” Но вопрос ведь в чем. Это спорт. Если сегодня Игорь играет, значит, он сильнее. Это видят тренеры, которые находятся внутри команды. Ни один тренер не позволит себе держать более сильного вратаря на лавке, потому что это сразу скажется на результате», — сказал Чанов.